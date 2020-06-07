Данченко цікавить не лише московські клуби – українець має варіанти і в Європі

Захисник Рубіна може отримати пропозиції з Бельгії. Про це заявив Олександр Карпов – агент колишнього гравця Шахтаря.

Нагадаємо, сьогодні з'явилася інформація про інтерес до Данченка кількох клубів із Москви. Втім, 25-річний українець має й інші варіанти.

Екс-захисник Шахтаря Данченко зацікавив московські клуби

"Данченком цікавляться московські клуби? Він один з провідних правих захисників РПЛ, кілька разів в цьому сезоні потрапляв у збірні туру. Дійсно, кілька клубів РПЛ і два клуби з чемпіонату Бельгії на сьогоднішній день активно стежать за Олегом", – цитує агента Sport 24.

Раніше Данченко виступав в УПЛ у складі Чорноморця та Шахтаря. Влітку минулого року перейшов у Рубін на правах вільного агента, а раніше встиг пограти в Росії у складі Анжи та Єнісея.

Контракт захисника з Рубіном розрахований до 30 червня 2023-го. В поточному сезоні українець провів 20 матчів та став автором двох гольових передач.

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