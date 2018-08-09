Данченко: Тепер Коваленка в команді називають Зізу

Захисник Шахтаря Олег Данченко розповів про підготовку до матчу 4-го утру УПЛ проти Ворскли та прокоментував нову зачіску партнера по команді Віктора Коваленко.

"Готуємося в режимі одного тренування. Напрацьовуємо тактичні схеми, робимо на них ставку. Ворскла хороша команда, від оборони до нападу класні футболісти, виділяти нікого не стану.

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Наші команди у Лізі Європи? Маріуполь і Зоря хороші колективи, які представляють нашу країну, сподіваюся, що доб'ються позитивного результату.

Зачіска Коваленка? Це його рішення. Тепер у команді його називають Зізу", – сказав Данченко на відкритому тренуванні команди.

Нагадаємо, матч Шахтар – Ворскла відбудеться 11 серпня, початок о 19:30.

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