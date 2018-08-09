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Данченко: Тепер Коваленка в команді називають Зізу

14:31 628 Читать на русском
Данченко: Тепер Коваленка в команді називають Зізу
Олег Данченко (ліворуч) / Фото ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Олег Данченко розповів про підготовку до матчу 4-го утру УПЛ проти Ворскли та прокоментував нову зачіску партнера по команді Віктора Коваленко.

"Готуємося в режимі одного тренування. Напрацьовуємо тактичні схеми, робимо на них ставку. Ворскла хороша команда, від оборони до нападу класні футболісти, виділяти нікого не стану.

Коваленко кардинально змінив імідж – тепер його просто не впізнати

Наші команди у Лізі Європи? Маріуполь і Зоря хороші колективи, які представляють нашу країну, сподіваюся, що доб'ються позитивного результату.

Зачіска Коваленка? Це його рішення. Тепер у команді його називають Зізу", – сказав Данченко на відкритому тренуванні команди.

Нагадаємо, матч Шахтар – Ворскла відбудеться 11 серпня, початок о 19:30.

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Джерело: Футбол 24
Україна4 тур

Шахтар - Ворскла: Субота 11 серпня 2018

Шахтар
до матчу
2
дн
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2
год
:
55
хв
Ворскла
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Шахтар - Ворскла Шахтар Шахтар Віктор Коваленко Віктор Коваленко Олег Данченко Олег Данченко
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