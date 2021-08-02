Новий тренер грецької команди Владен Мілоєвіч не розраховує на українця та ще двох гравців, інформує Gazzetta.

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Данченко тренуватиметься з дублем, допоки не знайде собі іншу команду. Захисник перейшов з Рубіна до АЕКа лише на початку цього року і встиг награти 11 матчів. Його контракт розрахований до літа 2024 року, а нинішня ціна за Transfermarkt складає 1,8 млн євро.

Нагадаємо, у червні АЕК попрощався зі ще одним українцем – центрбеком Дмитром Чигринським.

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