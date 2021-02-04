АЕК мінімально поступився Смірнісу, проте продовжив боротьбу в Кубку Греції за підсумком двох поєдинків. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Кубок Греції 2020/21, 1/8 фіналу, матч-відповідь.

Смірніс – АЕК – 2:1 (перша гра – 0:2)

Голи: Дауда, 16, Лагос, 27 – Н. Олівейра, 20

АЕК вийшов на зустріч одразу з трьома українцями у складі – до Євгена Шахова та Дмитра Чигринського приєднався Олег Данченко. Дебют навряд можна записати собі в актив, адже команда не впоралась із середняком чемпіонату Греції. Рахунок відкрив Дауда, проте Нельсон Олівейра швидко вирівняв становище.

Шахов голом приніс перемогу АЕКу та допоміг піднятись на друге місце

Ще до перерви Смірніс знову вийшов вперед завдяки голу Лагоса та був близький до виходу до наступного раунду, але не вистачило ще одного забитого м'яча. Відзначимо, що Данченко на другий тайм на поле вже не вийшов, Шахова замінили на 63 хвилині, тоді як Чигринський відіграв усю зустріч.

Таким чином, АЕК пробився до 1/4 фіналу Кубка Греції. Наступний суперник команди визначиться пізніше.

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