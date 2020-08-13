Данченко може змінити клуб в Росії

Екс-гравець Шахтаря та Чорноморця Олег Данченко може змінити свою російську прописку вже цього міжсезоння.

Захисник російського Рубіна Олег Данченко близький до переходу в Уфу, за яку колись виступав Олександр Зінченко, повідомляє Championat з посиланням на власні джерела. Гравець може змінити клуб на правах оренди.

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Раніше повідомлялось, що великий інтерес до Данченка проявляє московський Динамо та ще два європейські клуби.

Зазначимо, що в російський клуб 26-річний гравець перейшов минулого літа з Шахтаря на правах вільного агента. До того встиг пограти за російські Анжі та Єнісей. У сезоні 2019/20 Олег провів за казанський Рубін 20 матчів та відзначився двома асистами.

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