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СУПЕРКУБОК УКРАЇНИ ШАХТАР - ДИНАМО ТРАНСФЕРИ КАРПАТИ - ОЛЕКСАНДРІЯ

Данченко: Динамо просто пощастило

11:21 742 Читать на русском
Данченко: Динамо просто пощастило
Олег Данченко / Фото ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Олег Данченко спробував знайти причини поразки своєї команди у матчі за Суперкубок України проти Динамо (0:1).

"У першому таймі ми грали добре і домінували. Намагалися створювати моменти біля воріт Динамо, але кияни грали надійно біля своєї штрафної і у Шахтаря не виходило розкривати їх оборону. Думаю, що результат не по грі, але суперник виграв поєдинок.

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Їм просто пощастило. Тепер для нас головне, щоб ми перемогли Динамо в чемпіонаті України і взяли реванш.

Вітаю їх з перемогою. Мені було приємно зіграти на стадіоні Чорноморець і повернутися до Одеси", – цитує Данченка видання footboom.

Нагадаємо, кияни мінімально перемогли донецький Шахтар (1:0) та здобули Суперкубок України.

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Суперкубок України

Шахтар - Динамо: Субота 21 липня 2018

Шахтар
Матч завершено
0 : 1
Динамо
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Теги
Суперкубок України Шахтар - Динамо Олег Данченко Олег Данченко
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