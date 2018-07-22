Данченко: Динамо просто пощастило

Півзахисник Шахтаря Олег Данченко спробував знайти причини поразки своєї команди у матчі за Суперкубок України проти Динамо (0:1).

"У першому таймі ми грали добре і домінували. Намагалися створювати моменти біля воріт Динамо, але кияни грали надійно біля своєї штрафної і у Шахтаря не виходило розкривати їх оборону. Думаю, що результат не по грі, але суперник виграв поєдинок.

Шахтар – Динамо – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Їм просто пощастило. Тепер для нас головне, щоб ми перемогли Динамо в чемпіонаті України і взяли реванш.

Вітаю їх з перемогою. Мені було приємно зіграти на стадіоні Чорноморець і повернутися до Одеси", – цитує Данченка видання footboom.

Нагадаємо, кияни мінімально перемогли донецький Шахтар (1:0) та здобули Суперкубок України.

Шахтар – Динамо: жах Пятова, провальні новачки, питання до суддівства і привабливий старт сезону