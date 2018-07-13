Данченко, Болбат і Тотовицький розпочнуть сезон у Шахтарі

Наставник Шахтаря Паулу Фонсека повідомив, що Олег Данченко, Сергій Болбат і Андрій Тотовицький залишаться в донецькій команді.

"Данченко, Болбат і Тотовицький залишаться в нашій заявці на сезон. З Данченко ми вже знайомі. Він показує себе зараз на чудовому рівні. У нас атакувальний футбол, і в атаці Данченко може бути важливим елементом, хоч у нього є конкуренція в особі Бутко і Додо.

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Якщо говорити про Болбата, то у нього теж є досвід. Він був адаптований до іншого стилю гри, але Сергій дуже розумний, а ще він дуже працьовитий. Гравець намагається зрозуміти наш стиль. Це більш вертикальний футболіст, і він може зайняти важливе місце в нашій команді.

За Тотовицького можу сказати, що у нього чудові технічні якості. Дуже мобільний гравець, сильний фізично. Він теж може бути важливим для Шахтарія – сподіваюся, як і всі інші футболісти", – цитує Фонсеку телеканал Футбол 1.