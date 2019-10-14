Д'Амброзіо отримав перелом – гравець може вилетіти до кінця року

Захисник Інтера Даніло Д'Амброзіо не допоможе своїй команді найближчим часом.

В матчі 7-го раунду кваліфікації на Євро-2020 Італія – Греція (2:0) футболіст господарів Даніло Д'Амброзіо зазнав травми, проте це не завадило захиснику дограти поєдинок до фінального свистка.

Вихід "скуадри адзурри" на Євро-2020 у відеоогляді матчу Італія – Греція – 2:0

Після матчу лікарі діагностували у 31-річного оборонця перелом пальця правої ноги, повідомляє офіційний сайт Інтера.

Зазвичай відновлення після таких пошкоджень займає кілька місяців, тому ймовірно, що гравець не з'явиться на полі до кінця року.

Нагадаємо, Італія гарантувала собі місце у фінальній частині Євро-2021, здобувши 7 перемог у 7-ми матчах.

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