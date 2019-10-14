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Д'Амброзіо отримав перелом – гравець може вилетіти до кінця року

21:28 171 Читать на русском
Д'Амброзіо отримав перелом – гравець може вилетіти до кінця року
Даніло Д'Амброзіо / Фото MbS News

Захисник Інтера Даніло Д'Амброзіо не допоможе своїй команді найближчим часом.

63’ Жоржінью
78’ Федеріко Бернардескі
 
63’ Жоржінью
78’ Федеріко Бернардескі

В матчі 7-го раунду кваліфікації на Євро-2020 Італія – Греція (2:0) футболіст господарів Даніло Д'Амброзіо зазнав травми, проте це не завадило захиснику дограти поєдинок до фінального свистка.

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Після матчу лікарі діагностували у 31-річного оборонця перелом пальця правої ноги, повідомляє офіційний сайт Інтера.

Зазвичай відновлення після таких пошкоджень займає кілька місяців, тому ймовірно, що гравець не з'явиться на полі до кінця року.

Нагадаємо, Італія гарантувала собі місце у фінальній частині Євро-2021, здобувши 7 перемог у 7-ми матчах.

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Теги
Італія Італія - Греція Даніло Д'Амброзіо Даніло Д'Амброзіо Інтер Інтер Італія Італія
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