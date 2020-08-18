Д'Амброзіо – про перемогу Інтера над Шахтарем: Навіть ті, хто залишився в запасі, внесли свою лепту

Захисник Інтера Даніло Д'Амброзіо, якому вдалося забити другий гол у ворота Шахтаря, поділився емоціями від виходу своєї команди в фінал Ліги Європи.

"Це заслужена перемога. Всі доклали до неї руку. У нас дуже згуртований колектив. Навіть ті, хто залишився в запасі, здорово підтримували команду і внесли свою лепту", – цитує Д'Амброзіо офіційний сайт УЄФА.

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Нагадаємо, у півфіналі Ліги Європи донецький Шахтар був розгромлений міланською командою з рахунком 0:5. Підопічні Каштру втратили можливість пробитися до фіналу другого за престижністю єврокубкового турніру. Вже у п'ятницю, 21 серпня, відбудеться фінал ЛЄ, де Інтер зустрінеться з Севільєю, яка напередодні здолала Манчестер Юнайтед (2:1). Початок матчу о 22:00.

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