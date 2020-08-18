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ІНТЕР - ШАХТАР БАРСЕЛОНА РБ ЛЕЙПЦИГ - ПСЖ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Д'Амброзіо – про перемогу Інтера над Шахтарем: Навіть ті, хто залишився в запасі, внесли свою лепту

10:09 - Читать на русском
Д'Амброзіо – про перемогу Інтера над Шахтарем: Навіть ті, хто залишився в запасі, внесли свою лепту
Даніло Д'Амброзіо забиває Шахтарю / Офіційний сайт УЄФА

Захисник Інтера Даніло Д'Амброзіо, якому вдалося забити другий гол у ворота Шахтаря, поділився емоціями від виходу своєї команди в фінал Ліги Європи.

19’ Лаутаро Мартінес
64’ Даніло Д'Амброзіо
74’ Лаутаро Мартінес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку
 
19’ Лаутаро Мартінес
64’ Даніло Д'Амброзіо
74’ Лаутаро Мартінес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку

"Це заслужена перемога. Всі доклали до неї руку. У нас дуже згуртований колектив. Навіть ті, хто залишився в запасі, здорово підтримували команду і внесли свою лепту", – цитує Д'Амброзіо офіційний сайт УЄФА.

Інтер – Шахтар – 5:0 – відео голів і огляд матчу

Нагадаємо, у півфіналі Ліги Європи донецький Шахтар був розгромлений міланською командою з рахунком 0:5. Підопічні Каштру втратили можливість пробитися до фіналу другого за престижністю єврокубкового турніру. Вже у п'ятницю, 21 серпня, відбудеться фінал ЛЄ, де Інтер зустрінеться з Севільєю, яка напередодні здолала Манчестер Юнайтед (2:1). Початок матчу о 22:00.

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Шахтар Шахтар Інтер Інтер Інтер - Шахтар Ліга Європи Даніло Даніло Д'Амброзіо
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