toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
КОЛОС - ДИНАМО ЗОРЯ - ДЕСНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ

Далот може опинитися в Евертоні

21:40 - Читать на русском
Далот може опинитися в Евертоні
Діогу Далот / Reuters

Ліверпульський Евертон проявляє інтерес до оборонця Манчестер Юнайтед Діогу Далота.

"Іриски" планують підсилитися португальцем під час міжсезоння, повідомляє Footmercato.

Вінгер Уотфорда Сарр зацікавив двох грандів АПЛ, – Mirror

Далот може переїхати на Гудісон Парк в оренду. Керівництво Евертона вирішило не викупляти Джібріля Сідібе, тому той повернеться в Монако після фактичного завершення сезону. Далот натомість повинен розширити конкуренцію за позицію на правому фланзі оборони мерсисайдців. У переході в Евертон може бути зацікавлений і сам 21-річний виконавець, який не має ігрової практики в МЮ.

У нинішньому сезоні Діогу Далот провів лише 11 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.

Манчестер Юнайтед видужує: зник хаос, сотні мільйонів витрачаються грамотно, "новий Кріштіану" на авансцені

blog_ava
З нової форми збірної України зникло гасло "Слава Україні"
13:38
8302
Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Діогу Діогу Далот Евертон Евертон Трансфери Трансфери Манчестер Юнайтед Трансфери Чемпіонату Англії
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
15
хв
Оболонь-Бровар
19:00
Рух
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук