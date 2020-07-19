Далот може опинитися в Евертоні

Ліверпульський Евертон проявляє інтерес до оборонця Манчестер Юнайтед Діогу Далота.

"Іриски" планують підсилитися португальцем під час міжсезоння, повідомляє Footmercato.

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Далот може переїхати на Гудісон Парк в оренду. Керівництво Евертона вирішило не викупляти Джібріля Сідібе, тому той повернеться в Монако після фактичного завершення сезону. Далот натомість повинен розширити конкуренцію за позицію на правому фланзі оборони мерсисайдців. У переході в Евертон може бути зацікавлений і сам 21-річний виконавець, який не має ігрової практики в МЮ.

У нинішньому сезоні Діогу Далот провів лише 11 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.

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