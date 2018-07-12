Даліч: Я був би радий, якби Модріч виграв "Золотий м'яч"

Наставник збірної Хорватії Златко Даліч поділився очікуваннями від фінального матчу ЧС-2018 проти Франції та виділив високий рівень гри Луки Модріча.

"У фіналі чемпіонату світу зіграють дві найкращі команди турніру, які заслужили це право. Нас чекає саме серйозне випробування. Французи грали в іншому стилі, показали, що можуть добре захищатися і небезпечно контратакувати. Нам буде складно їм протистояти, тому що у них надзвичайно швидкі гравці в групі атаки, такі як Грізманн і Мбаппе.

Навіть якщо французам вдасться закрити Модріча, у нас є і інші варіанти. Лука домігся максимальних висот на клубному рівні, і успіх на ЧС стане кульмінацією його кар'єри. Я був би радий, якби Модріч виграв "Золотий м'яч", і мені здається, що це буде заслужено.

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Наша збірна створила сенсацію і, звичайно ж, увійшла в історію. У нас дуже маленька країна, і, якщо подивитися на умови, в яких ми працюємо, це просто феноменально. Це один з найважливіших успіхів в історії Хорватії, і я пишаюся, що причетний до подібного досягнення. Пишаємося, що змогли прославити нашу країну і принести радість її мешканцям", – цитує Даліча видання championat.

Фінал ЧС-2018 між Хорватією та Францією відбудеться 15 липня, початок о 18:00.

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