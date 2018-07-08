Даліч: Це була справжня битва

Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч прокоментував перемогу своїх підопічних над збірною Росії в матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018.

"Вітаю хлопців із виходом. Не сказав би, що це була красива гра, але це була справжня битва. Я був зосереджений на матчі, але після пенальті сльози стримувати вже не міг. Мене відпустило. Вдома в Хорватії всі щасливі. Емоції переповнюють. Я не плакса! Але сьогодні в мене є виправдання.

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Звісно, в нас ще є сили. Ми не зупинимося на півфіналі та будемо намагатися показати свою найкращу гру. Попереду в нас точно два матчі – ми вмотивовані. Яким буде випробування в матчі з Англією? Будемо думати про це завтра. Англійці пройшли шведів, спокійно забивши два м'ячі. Вони динамічні, грають в атаку.

Думати про них будемо лише завтра. Думаю, що фаворита немає. Всюди шанси 50 на 50. Серйозні команди вже поїхали додому. Залишилися ті, хто багато працював і знає, що таке компактна гра", – цитує Даліча Sport24.

Нагадаємо, що матч 1/2 фіналу ЧС-2018 Хорватія – Англія відбудеться у вівторок, 11 липня. Початок зустрічі о 21:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.