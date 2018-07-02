Даліч: Трибуни допомагатимуть Росії, але ми не боїмося

Наставник збірної Хорватії Златко Даліч поділився очікуваннями на матч 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 проти Росії.

"Ми розуміємо, що матч проти збірної Росії буде складним.

Росія – Хорватія: прогноз на матч 1/4 фіналу ЧС-2018

У нашого суперника в складі є хороші гравці. Команда вміє грати і стримувати противника на індивідуальному рівні.

Ми розуміємо, що підтримка стадіону буде надавати їм додаткові сили, але ми нічого не боїмося", – цитує Даліча Sport24.

Матч 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 Росія – Хорватія відбудеться 7 липня. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.