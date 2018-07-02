Даліч: Трибуни допомагатимуть Росії, але ми не боїмося

ЧС 2018 — 21:51 127
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ЧС-2018 Бельгія – Японія: Куртуа ледь не зганьбився курйозним фейлом, несподівана нічия
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Бельгія – Японія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2018ЧС 2018 — 21:00 701
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ЧС-2018 прогноз букмекерів – нові фаворити на перемогу, Росія в головних аутсайдерахЧС 2018 — 19:52 1299
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ЧС-2018 Бразилія – Мексика: перемога на класі пентакампеонів, зірка Вілліана та ефективність НеймараЧС 2018 — 19:43 2700
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Провальний Де Хеа, скандал Лопетегі, страх Єрро: головні причини провалу Іспанії на ЧС-2018ЧС 2018 — 16:00 3069
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