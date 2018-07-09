Даліч: Ракітіч та Модріч – найкращий дует центральних хавбеків у світі

Наставник збірної Хорватії Златко Даліч високо оцінив гру Луки Модріча та Івана Ракітіча на ЧС-2018.

"Багато великих збірних вже покинули чемпіонат світу. Не бачу нічого дивного в тому, що Хорватія виявилася в числі чотирьох найкращих збірних. Можливо, мало хто очікував побачити нас в півфіналі, але ми зробимо все, щоб гідно представити нашу країну.

Іван Ракітіч показує в даний момент найкращий футбол у своїй кар'єрі. Спершу він провів відмінний сезон за Барселону, тепер разом з Лукою Модричем "запалює" за збірну. Вважаю, це найкращий дует центральних півзахисників в світі. У чемпіонаті Іспанії вони суперники, але на чемпіонаті світу у них спільна мета", – цитує Даліча Р-Спорт.

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