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Даліч: Ракітіч та Модріч – найкращий дует центральних хавбеків у світі

8 липня 23:40 140 Читать на русском
Даліч: Ракітіч та Модріч – найкращий дует центральних хавбеків у світі
Іван Ракітіч та Лука Модріч / Фото: соцмережі

Наставник збірної Хорватії Златко Даліч високо оцінив гру Луки Модріча та Івана Ракітіча на ЧС-2018.

"Багато великих збірних вже покинули чемпіонат світу. Не бачу нічого дивного в тому, що Хорватія виявилася в числі чотирьох найкращих збірних. Можливо, мало хто очікував побачити нас в півфіналі, але ми зробимо все, щоб гідно представити нашу країну.

Іван Ракітіч показує в даний момент найкращий футбол у своїй кар'єрі. Спершу він провів відмінний сезон за Барселону, тепер разом з Лукою Модричем "запалює" за збірну. Вважаю, це найкращий дует центральних півзахисників в світі. У чемпіонаті Іспанії вони суперники, але на чемпіонаті світу у них спільна мета", – цитує Даліча Р-Спорт.

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ЧС 20181/2 фіналу

Хорватія - Англія: Середа 11 липня 2018

Хорватія
до матчу
2
дн
:
20
год
:
31
хв
Англія
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ЧС 2018 Хорватія - Англія Златко Даліч Златко Даліч Хорватія Хорватія Лука Модріч Лука Модріч Іван Ракітіч Іван Ракітіч
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