Даліч продовжив контракт зі збірною Хорватії

Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч продовжив контракт з "картатими", повідомляє офіційний сайт Хорватського футбольного союзу.

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Попередній контракт 53-річного фахівця закінчувався 31 липня 2020 року. Нова угода розрахована до кінця чемпіонату світу 2022 року.

Нагадаємо, Даліч очолив збірну Хорватії у жовтні 2017-го. На чемпіонаті світу у 2018 році в Росії хорвати дійшли до фіналу, де поступилися збірній Франції (2:4).

До слова, фінальна частина наступного чемпіонату світу буде проходити в Катарі з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.

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