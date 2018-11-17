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Даліч поговорить з Ловреном про його жорсткі висловлювання на адресу Рамоса

21:45 51 Читать на русском
Даліч поговорить з Ловреном про його жорсткі висловлювання на адресу Рамоса
Златко Даліч / Фото rsport

Головний тренер збірної Хорватії пообіцяв поговорити з Деяном Ловреном щодо його слів.

Нагадаємо, після матчу 5 туру Ліги націй між Іспанією та Хорватією Деян Ловрен грубо висловився на адресу Серхіо Рамоса та збірної Іспанії.

"Скажи щось зараз, друже!": Ловрен жорстко висловився на адресу Рамоса та збірної Іспанії

"Я поговорю про цю ситуацію особисто з Деяном, але наша розмова залишиться між нами і всередині команди. Не хочу обговорювати подібні речі публічно", – цитує Даліча The Guardian.

Хорватія – Іспанія – 3:2 – відео голів та огляд матчу

У неділю, 18 листопада, "картаті" зіграють проти збірної Англії на Вемблі у вирішальному матчі групи А4.

Ліга націй5 тур

Хорватія - Іспанія: Четвер 15 листопада 2018

Хорватія
Матч завершено
3 : 2
Іспанія
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Ліга націй Хорватія Хорватія Іспанія Іспанія Златко Даліч Златко Даліч Хорватія - Іспанія Серхіо Рамос Серхіо Рамос Деян Ловрен Деян Ловрен
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