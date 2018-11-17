Даліч поговорить з Ловреном про його жорсткі висловлювання на адресу Рамоса

Головний тренер збірної Хорватії пообіцяв поговорити з Деяном Ловреном щодо його слів.

Нагадаємо, після матчу 5 туру Ліги націй між Іспанією та Хорватією Деян Ловрен грубо висловився на адресу Серхіо Рамоса та збірної Іспанії.

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"Я поговорю про цю ситуацію особисто з Деяном, але наша розмова залишиться між нами і всередині команди. Не хочу обговорювати подібні речі публічно", – цитує Даліча The Guardian.

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У неділю, 18 листопада, "картаті" зіграють проти збірної Англії на Вемблі у вирішальному матчі групи А4.