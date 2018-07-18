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Даліч: Очолювати збірну Хорватії важливіше, ніж Барселону чи Бразилію

09:26 181 Читать на русском
Даліч: Очолювати збірну Хорватії важливіше, ніж Барселону чи Бразилію
Златко Даліч / Фото: ФІФА

Наставник збірної Хорватії Златко Даліч запевнив, що пост головного тренера збірної Хорватії важливіший, ніж тренерська робота у Барселоні.

"Я можу очолити збірну Бразилії або Барселону, проте робота на тренерському містку збірної Хорватії назаважди залишиться для мене найважливішою.

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Я досі засмучений, що ми не змогли тріумфувати на Мундіалі. Проте якби перед чемпіонатом світу нам запропонували зіграти у фіналі турніру, ми би без роздумів погодились", – цитує Даліча Goal.

Нагадаємо, хорвати під керівництвом Даліча завоювали срібні нагодороди ЧС-2018. У фіналі збірна Хорватії поступилась Франції з рахунком 2:4.

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ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
Матч завершено
4 : 2
Хорватія
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Теги
Франція - Хорватія Хорватія Хорватія Бразилія Бразилія ЧС 2018 Златко Даліч Златко Даліч Барселона Барселона
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