Даліч: Очолювати збірну Хорватії важливіше, ніж Барселону чи Бразилію

Наставник збірної Хорватії Златко Даліч запевнив, що пост головного тренера збірної Хорватії важливіший, ніж тренерська робота у Барселоні.

"Я можу очолити збірну Бразилії або Барселону, проте робота на тренерському містку збірної Хорватії назаважди залишиться для мене найважливішою.

ЧС-2018: Вукоєвіч отримав медаль фіналіста попри виключення зі збірної Хорватії за слова "Слава Україні"

Я досі засмучений, що ми не змогли тріумфувати на Мундіалі. Проте якби перед чемпіонатом світу нам запропонували зіграти у фіналі турніру, ми би без роздумів погодились", – цитує Даліча Goal.

Нагадаємо, хорвати під керівництвом Даліча завоювали срібні нагодороди ЧС-2018. У фіналі збірна Хорватії поступилась Франції з рахунком 2:4.

Головні курйози ЧС-2018: епічний фейл Батшуаї, жалюгідне шоу Марадони, нахабність Англії та ще 6 моментів