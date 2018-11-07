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Даліч хотів би повернути Срну у збірну Хорватії

10:09 670 Читать на русском
Даліч хотів би повернути Срну у збірну Хорватії
Даріо Срна / фото із соцмереж

Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч готовий повернути колишнього капітана Шахтаря Даріо Срну до складу національної команди.

"Чи думав я про Срну на позиції правого захисника? Я, якщо чесно, хотів би, щоб Даріо входив у тренерський штаб збірної, але він продовжує виступати як гравець.

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Про його характер і важливість для команди немає необхідності говорити додаткові слова. Даріо зараз виступає на хорошому рівні в Серії А. Я поговорю з ним. Упевнений, що Срна погодиться в разі надзвичайної необхідності і прийме запрошення допомогти збірній" – цитує Даліча sportske.jutarnji.hr.

Нагадаємо, Даріо Срна припинив виступи за збірну Хорватії після Євро 2016, зосередившись на клубній кар'єрі спершу в Шахтарі, а з літа 2018 у італійському Кальярі.

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Теги
Світ Даріо Срна Даріо Срна Кальярі Кальярі Хорватія Хорватія Златко Даліч Златко Даліч
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