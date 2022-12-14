Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч вважає, що "картаті" успішно виступили на турнірі.

Мессі прокоментував другий вихід у фінал ЧС: "Уявляю, яке божевілля твориться в Аргентині"

"Передусім, я хотів би привітати Аргентину, нам залишилося тільки взяти себе в руки і з піднятою головою боротися за третє місце. Мені нема в чому дорікнути своїх хлопців сьогодні.

Ми погано проявили себе в атаці, нам не вистачає рішучості у фінальній третині поля. Але такий наш рівень, ми чудово усвідомлюємо свої сили. Якби хтось запропонував нам такий результат на ЧС до початку турніру, ми відразу ж погодилися б. Це великий успіх, яким ми пишаємось.

Брозовіч? Він відчув легкий біль у м'язах, ми намагатимемося підготувати його до матчу за третє місце", – цитує Даліча Jutarnji list.

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