Головний тренер збірної Ховартії Златко Даліч розповів про те, чому пропустив голосування на премії ФІФА The Best. Він вимагає більше поваги до його команди.

"Я розчарований ставленням ФІФА до збірної Хорватії, тому що вважаю, що ми заслужили більше поваги з боку всесвітньої футбольної організації за результати, яких ми досягли за останні роки.

Хорватія – єдина команда, яка вийшла до півфіналу чемпіонату світу та Ліги націй УЄФА. Ми шокували весь світ, перемігши одну із головних збірних – Бразилію. Окрім французів, тільки ми здобули медалі на двох чемпіонатах світу поспіль. Ми обіграли Францію в Парижі, Данію – у Копенгагені, вибили Бразилію та Бельгію з чемпіонату світу, у 23 матчах після Євро ми поступилися лише двічі.

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Попри це, погляньте на список із 14 претендентів на звання найкращого гравця світу – окрім Модріча, де хорвати? Я не перераховуватиму людей з інших країн, бо дуже поважаю кожного гравця та тренера, але хіба у списку не було місця для Ковачіча, який блискуче грав на чемпіонаті світу? Не знайшлося місця і для Гвардіола, який увійшов до символічної збірної ЧС-2022 та Бундесліги. Хіба Ліваковіч не заслужив бути претендентом на звання найкращого воротаря після того, що зробив на ЧС?

Серед п'яти номінованих тренерів, яких я дуже поважаю, є троє, жоден з яких не досяг успіху ні в Лізі націй, ні на ЧС. При всій повазі до успіху Марокко, Хорватія має перемогу у матчі за бронзу.

Якби англійські, бразильські, іспанські, німецькі чи італійські гравці та тренери досягли таких же результатів, як ми, вони були б широко представлені у всіх голосуваннях. Мені хочеться бачити більше поваги до нашої команди, адже ми показали, що маленька країна може конкурувати із найбільшими, що є найкрасивішою рекламою футболу у всьому світі.

Тому я вирішив, що не братиму участі у голосуванні цього року, але я сердечно вітаю всіх переможців із заслуженими нагородами, і особливо Луку Модріча з четвертим місцем у голосуванні на найкращого гравця року. Для мене він завжди буде найкращим", – цитує Даліча Sportske.

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