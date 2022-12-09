Головний тренер "картатих" Златко Даліч поділився емоціями від виходу своєї команди у півфінал ЧС-2022.

"Ця перемога для хорватського народу. Браво хлопцям, ми вибили головного фаворита.

Хорватія – Бразилія – 1:1 (4:2) – відео голів та серії пенальті

Я ж казав, ніколи не недооцінюйте нас. На цьому ми не закінчуємо, ідемо далі. Усі виклалися на максимум. Мої гравці ненормальні", – цитує Іndex.

Нагадаємо, Хорватія розписала безгольову нічию з Бразилією в основний час, а у доданий команди обмінялись голами. У серії пенальті точнішими стали "картаті" – Ліваковіч потягнув удар від Родріго, а Маркіньйос влучив у стійку.

У півфіналі Хорватія зустрінеться з переможцем пари Нідерланди – Аргентина.

ЧС-2022: Хорватія драматично вибила Бразилію в серії пенальті – суперджокери Даліча і Ліваковіч витягують у півфінал