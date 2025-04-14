"Далі Динамо – буде весело": хавбек Оболоні очікує хорошого виступу з лідером УПЛ і назвав вагомий позитив для команди
11:18 - Читать на русском
Півзахисник Оболоні Костянтин Бичек поділився очікуваннями від матчу 25-го туру УПЛ проти Динамо.
"Нам потрібно далі й далі прогресувати в своїй грі та здобувати перемоги в кожній грі. Далі Динамо в нас – буде весело. Нікуди не їхати.
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Ми в себе вдома постійно тренуємося, ніяких переїздів, тому це плюс великий", – сказав Бичек для прес-служби Оболоні.
До слова, матч між Динамо та Оболонню відбудеться 18 квітня. Початок о 18:00. Наразі "пивовари" посідають 12-те місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи 24 бали.
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