"Нам потрібно далі й далі прогресувати в своїй грі та здобувати перемоги в кожній грі. Далі Динамо в нас – буде весело. Нікуди не їхати.

Кучер знайшов винних у курйозній поразці Оболоні – наставник Чорноморця обіцяє вендетту суперникам

Ми в себе вдома постійно тренуємося, ніяких переїздів, тому це плюс великий", – сказав Бичек для прес-служби Оболоні.

До слова, матч між Динамо та Оболонню відбудеться 18 квітня. Початок о 18:00. Наразі "пивовари" посідають 12-те місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи 24 бали.

Оболонь здолала Чорноморець, здобувши другу перемогу поспіль – "моряки" досі в зоні вильоту