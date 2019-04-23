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Далеко не секс-символ: яку зовнішність прогнозували Бекхему 20 років тому – неймовірне порівняння

13:27 1000 Читать на русском
Далеко не секс-символ: яку зовнішність прогнозували Бекхему 20 років тому – неймовірне порівняння
Девід Бекхем / FourFourTwo

Британські журналісти намагалися передбачити, як виглядатиме легенда англійського футболу Девід Бекхем у 2020 році.

Відомий журнал FourFourTwo у 1998 році спробував змалювати зовнішність тодішнього хавбека Манчестер Юнайтед, коли йому виповниться 45.

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Слід визнати, що прогноз виявився не надто точним. Замість звичної нам стильної зачіски Бексу "домалювали" не надто привабливу "галявину" на чолі, зате брови вийшли на рідкість кошлатими. Зуби "прототипа" явно не назвеш білосніжними, більше того, в їхніх рядах сяє помітний отвір. Словом, до образу мрії багатьох футбольних вболівальниць було далеко.

Додамо, що термін прогнозу закінчується у 2020 році, тобто Бекхему залишилось "протриматися" ще близько дванадцяти місяців, щоб остаточно розвіяти "пророцтво" горе-віщунів.

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Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Світ Девід Бекхем Девід Бекхем футбольні курйози
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