24 квітня відбувся матч 33-го туру іспанської Ла Ліги, в якому Леганес та Жирона розписали нічию (1:1).

У складі Жирони з самого початку на поле вийшов вінгер Віктор Циганков, який відіграв увесь матч.

Осічка Жирони у більшості у відеоогляді матчу проти Леганеса – 1:1

Попри позитивні оцінки від статистичних ресурсів, іспанські ЗМІ розкритикували його за неефективність у завершенні атак.

"Далеко не найкращий гравець у цьому протистоянні. Мав дві нагоди, щоб забити.

У першому епізоді суперник виніс м'яч фактично з лінії воріт. У другому моменті Циганков намагався завдати точний удар, але через сонце не зумів розібратися краще. У другому таймі зіграв погано", – вважають журналісти AS.

Наразі Жирона має 35 балів і перебуває на 16-му місці в турнірній таблиці, всього три очки відділяють команду від зони вильоту.

Жирона в більшості осоромилась з аутсайдером – MVP Циганков загубив 2 супермоменти, але створив ще і запустив гол