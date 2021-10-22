Форвард Лестер Петсон Дака не мав альтернатив у боротьбі за звання найкращого гравця 3-го туру Ліги Європи.

Чотири голи у ворота московського Спартака прогнозовано зробили форварда "лисів" найкращим гравцем тижня, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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На нагороду також претендували Ісса Діоп (Вест Хем), Лоренцо Інсіньє (Наполі) та Карл Токо-Екамбі (Ліон). До слова, покер Даки дозволив Лестеру перестріляти на виїзді Спартак (4:3).

Петсон загалом відіграв за "лисів" 7 поєдинків у всіх змаганнях, у яких забив 5 голів. Дака приєднався до Лестера минулого літа, перебравшись із Зальцбурга за 30 млн євро.

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