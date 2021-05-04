Неймовірний характер проявив півзахисник Авангарда Арсентій Дорошенко, провівши на полі весь тайм з серйозною травмою.

У матчі 24-го туру Першої ліги між Альянсом та Авангардом стався неприємний і моторошний інцидент. Півзахисник краматорців Арсентій Дорошенко травмувався вже на 11-й хвилині матчу, однак, після втручання лікарів і знеболювального продовжив гру. Зрештою на 62-й хвилині футболіста замінили.

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Як виявилось згодом, в ігровому зіткненні півзахисник отримав перелом ноги, повідомляє офіційний сайт Авангарда. Після повернення у Краматорськ у 20-річного футболіста було діагностовано закритий перелом відростку таранної кістки лівої стопи та пошкодження зв'язок. За прогнозами лікарів гравець щонайменше місяць проведе у гіпсі.

У поточному сезоні Дорошенко зіграв у складі Авангарда 16 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи. Після 24-х турів краматорці у турнірній таблиці Першої ліги йдуть 13-ми, набравши 20 очок.

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