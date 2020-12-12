"Маємо привітати Рух із сьогоднішньою грою – вони заслужено перемогли. Швидкий гол допоміг супернику набрати впевненості, а ми не змогли знайти сил, аби розвернути ситуацію. Після другого голу ми мали пару нагод, аби забити, але потім пропустили контратаку. Дуже важко було сьогодні. Це не є причиною сьогоднішньої поразки, але листопад був дуже непростим для нас.

Перша звитяга Руха в Прем'єр-лізі у відеоогляді матчу проти СК Дніпро-1 – 4:1

Хвороба нас просто знищила, і це одна з причин. Півмісяця не було тренерського штабу, зараз півмісяця не маємо, кого тренувати. Кожен день випадає по 3-4 гравці. Було 19 футболістів, а зараз 11. Тож, ми не у рівних умовах граємо матчі, які є дуже відповідальними для нас. Але не будемо зараз панікувати. Ми знаємо, що демонстрували у жовтні хороший футбол. Ті матчі продемонстрували, що команда мусить показувати у наступній частині чемпіонаті. Динаміка, що була у жовтні, зникла у листопаді через хворобу. Але сьогодні Рух виграв заслужено.

Сьогодні мав бути інший склад, інша підготовка. Але зранку отримали позитивні тести на COVID-19 Ді Франко та Тейлор – ми змушені були міняти систему. Кілька футболістів лише учора після хвороби з’явилися на тренуванні.

Коли команда була у повному складі, зіграна, ми показували хороший футбол, агресивний з домінантною ідеєю. Але хвороба відіграла свою роль. Вона зруйнувала тренувальний процес. Ми тренували останнім часом 12 футболістів. Якщо не тренуєшся якісно, матч не можеш зіграти на такому інтенсивному рівні, як вимагає УПЛ. Напевно, добре, що ця частина чемпіонату закінчилася. Маємо набратися терпіння, додати пару необхідних футболістів і з новим духом виходити на нову частину чемпіонату.

Сумно для вболівальників, футболістів, тренерів, клубу, що хороша хода у жовтні змінилася провалом. Звичайно, низка негативних результатів впливає на нас. Просто не вистачає футболістів, які б додали нам конкурентоздатності. Пандемія усім клубам додала проблем, але на нас це звалилося одночасно. Ми маємо бути у цьому об’єктивними. Будемо робити висновки, аналіз матчів і з новими силами, зі здоровими футболістами йти до наших цілей", – цитує Йовічевіча офіційний сайт СК Дніпро-1.

Зауважимо, СК Дніпро-1 йде на зимову паузу у статусі аутсайдера УПЛ. Погром від Руха став для підопічних хорвата шостою поспіль поразкою у чемпіонаті.

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