Брюгге на власному полі обіграв Сент-Трюйден в рамках 15-го туру чемпіонату Бельгії. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Бельгія, 15 тур

Брюгге – Сент-Трюйден – 1:0

Гол: Окереке, 57

Повноцінної дуелі українців у звітному матчі не вийшло. Олександр Філіппов з'явився на полі лише на 76-й хвилині і не зміг вплинути на остаточний результат, а от Едуард Соболь відіграв повний матч. Єдиний гол у зустрічі забив Окереке на початку другого тайму всього через 3 хвилини після виходу на заміну.

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Завдяки цій перемозі Брюгге набрав 30 очок та принаймні тимчасово повернувся на перше місце у турнірній таблиці – у найближчих конкурентів на 2 пункти менше, але гра у запасі. Сент-Трюйден залишився передостаннім.