Cоболь виграв дуель українців у Філіппова – Брюгге повернувся на перше місце чемпіонату Бельгії
Брюгге на власному полі обіграв Сент-Трюйден в рамках 15-го туру чемпіонату Бельгії. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Бельгія, 15 тур
Брюгге – Сент-Трюйден – 1:0
Гол: Окереке, 57
Повноцінної дуелі українців у звітному матчі не вийшло. Олександр Філіппов з'явився на полі лише на 76-й хвилині і не зміг вплинути на остаточний результат, а от Едуард Соболь відіграв повний матч. Єдиний гол у зустрічі забив Окереке на початку другого тайму всього через 3 хвилини після виходу на заміну.
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Завдяки цій перемозі Брюгге набрав 30 очок та принаймні тимчасово повернувся на перше місце у турнірній таблиці – у найближчих конкурентів на 2 пункти менше, але гра у запасі. Сент-Трюйден залишився передостаннім.