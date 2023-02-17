СК Дніпро-1 підписав двох бразильських футболістів, повідомляє ТаТоТаке.

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Новачками клубу стали 18-річний Іделміндо Кардосо (Міндіньйо) та 19-річний Гільєрме Варжао. З бразильцями підписано повноцінні контракти – вони перейшли в СК Дніпро-1 безкоштовно, але з умовою виплати певного відсотка від наступних трансферів.

Міндіньйо – лівий інвертований вінгер. Цього сезону забив 3 голи в 11 матчах за Корінтіанс U-20. Варжао – правий захисник Інтернасьйонала, який кілька років був дублером орендованого у Шахтаря гравця Реала Вінісіуса Тобіаса.

Обидва футболісти нині перебувають на тренувальній базі академії дніпрян у Моршині. Весняну частину сезону вони проведуть в юнацькій команді СК Дніпро-1.

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