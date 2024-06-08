У сезоні 2024/25 Палермо намагатиметься вийти в Серію А під керівництвом нового тренера і спортивного директора. Як інформує офіційний сайт клубу, новим наставником команди став Алессіо Діонізі, а новим спортдиром – Морган Де Санктіс. Ці зміни відбулися в рамках "революції" City Group – холдингової компанії, відповідальної за управління низки клубів, що належать одному власнику.

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Терміни контрактів обох фахівців не розкриваються, маскуючись під словом "багаторічний". Минулого сезону Палермо посів 6 місце в Серії В під керівництвом Мікеле Міньяні, після чого програв у півфіналі плей-офф за право виходу в Серію А Венеції (0:1, 1:2). Згодом саме Венеція виграла третю путівку в елітний дивізіон, обігравши у фіналі Кремонезе.

Нагадаємо, що Діонізі був звільнений під час сезону 2023/24 із Сассуоло. Проте, саме він завдав чемпіону Італії Інтеру єдиної домашньої поразки в минулому чемпіонаті.

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