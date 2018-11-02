"Cinder-fuckin'-rella", – екс-кохана Неймара шокувала сексапільним образом на Хелловін

Бразильська актриса та модель Бруна Маркезіні продемонструвала своїм фолловерам в Інстаграм звабливий лук на Хелловін.

Бруна на день усіх святих придумала собі образ дівчини із знаменитого фільму "Pretty woman" з Джулією Робертс та Річардом Гіром – вийшло дуже ефектно.

Зінченко спародіював Майкла Джексона та розірвав мережу на Хелловін

Нагадаємо, нещодавно з'явилась інформація про те, що бразильський нападник ПСЖ Неймар уже втретє припинив стосунки з бразильською актрисою та моделлю.

Деякі ЗМІ називали причиною розриву стосунків різні політичні погляди, проте сама Маркезіні це спростувала.