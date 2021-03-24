Рашфорд очолив рейтинг найдорожчих гравців за версією CIES – гравця оцінюють у більш ніж 150 млн євро, що становить майже 15% від загальної вартості Манчестер Юнайтед.

Ювентус знизив ціну на Роналду до безсоромної позначки

Таку саму вартість має Ерлінг Холанд, який став другим, а третя позиція дісталась португальцю Жоау Фелішу. Відзначимо, що Мбаппе посів лише 5 сходинку в рейтингу, а от Мессі та Роналду навіть не потрапили до нього – Френкі Де Йонга та Маттейса Де Лігта оцінюють вище.

Відзначимо, що до списку увійшли лише найдорожчі гравці усіх клубів з європейської топ-5, а з повним переліком можна ознайомитись за посиланням.

Трансфер Неймара, запрошення Почеттіно та конфлікт з Мессі – легенда Барселони розкриває скандальні секрети