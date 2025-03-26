Першолігова Буковина переглядала півзахисника з УПЛ Руслана Непейпієва на предмет подальшої співпраці з гравцем, повідомляє Sport.ua.

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Проте, тренери буковинців ухвалили рішення, що екс-гравець Руха та Лівого Берега не підходить їхній команді. Відтак, 21-річний хавбек отримав відмову та вже встиг покинути розташування клубу. До слова, цікавим є той факт, що Непейпієв починав кар’єру у Буковині і якби його запросили до клубу, то футболіст би став єдиним вихованцем місцевого футболу, який виступав би за першу команду.

Відзначимо, що в заявці буковинців на другу частину сезону – 25 гравців. Нині ж команда активно готується до матчу 1/4 кубка України проти сумської Вікторії. Портал Transfermarkt оцінює Непейпієва у 100 тисяч євро.

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