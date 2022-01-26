Поєдинок 1/4 фіналу Кубка африканських націй між Марокко та Єгиптом не відбудеться на раніше запланованій арені.

Спершу матч мав відбутись на стадіоні Олембе, але після смертельної тисняви, що забрала мінімум 8 життів, організатори змагань вирішили перенести зустріч на іншу арену, інформує ВВС.

Пробачив провал, але змушує повернути гроші: військовий лідер Гвінеї суворо зустрів команду з КАН

"Ми зобов'язані точно з'ясувати, що сталося, і, що ще важливіше, вжити превентивних заходів, щоб те, що сталося, ніколи не повторилося. Були недоліки, слабкості, невдачі, речі, які слід було передбачити. Коли люди втрачають життя, ви повинні сердитися і вимагати пояснень та гарантій, що це більше ніколи не повториться", – резюмував президент Африканської конфедерації футболу Патріс Мотсепе.

Відтак, було ухвалене рішення перенести чвертьфінал між Марокко та Єгиптом на Стад Ахмаду Ахіджо. Інші матчі цього етапу відбудуться на стадіонах Япома та Румде Аджія.

Захисник-голкіпер та його Комори: гроші ФІФА і ноунейм з трясовини створили сенсацію Африки, сумна доля головного героя