"Поєдинок у Лізі чемпіонів з Реалом був складним для "вершкових". Вони швидко взяли гру під контроль, дуже швидко забили та швидко заспокоїлися, чим і скористався Шахтар. Але коли Реалу треба було, вони додали, забили і знову заспокоїлися.

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Тут не треба забувати, що зараз Реал тренує італієць Карло Анчелотті і тепер від команди чекати якогось блискучого та шаленого футболу не доводиться. Це старий досвідчений лис, який знає не лише як увійти, а й як вийти.

Шахтар сподобався більше, ніж у першому матчі. Але це у нас психологічна проблема – ми весь час чуємо про філософію, про ДНК, про яйця, про тактичний прорив, про чудову гру. І ось ми чекаємо від Шахтаря казкового футболу, але поки що ми його ніяк не дочекаємось, адже на сцені одні й ті самі постаті. Поки що я не бачу тієї чудової гри, яку ставить Де Дзербі.

Степаненко вигризає центр поля, Додо підриває фланги – але це було і за Фонсеки, і за Каштру, така гра була і за Луческу. Не збираюся критикувати Шахтар чи Де Дзербі – вони зіграли краще, ніж у першому матчі з Реалом, але цього мало. Такої гри вистачає, щоб забивати по 4 голи Десні, але не для боротьби з Реалом", – сказав Севідов у коментарі Ua-football.

Нагадаємо, Шахтар після 4-х турів йде у турнірній таблиці групи D останнім, маючи у своєму активі одне очко.

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