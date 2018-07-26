toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
УКРАЇНА U-19 - ПОРТУГАЛІЯ U-19 МАРІУПОЛЬ - ЮРГОРДЕН ТРАНСФЕРИ

Чурко: Юргорден добре грає в обороні і мало пропускає

16:29 48 Читать на русском
Чурко: Юргорден добре грає в обороні і мало пропускає
В'ячеслав Чурко / соцмережі

Півзахисник Маріуполя В'ячеслав Чурко поділився очікуваннями від матчу кваліфікації Ліги Європи проти шведського Юргордена.

"Дуже зіпсувала настрій поразка від Зорі. Ми розраховували хоча б на нічию. І, в принципі, все до цього йшло. Втім, вже нічого не повернеш, тому ми всі вже перебудувалися і готуємося до матчу проти Юргордена. Вся команда об'єдналася, всі живуть однією думкою – подолати шведський бар'єр.

Юргорден – Маріуполь: Бабич розповів про завдання на матч

У них штучне поле, дуже навіть хорошої якості. Відскок м'яча, правда, трохи не такий, як на природному газоні, але, сподіваюся, в грі ми підлаштуємося, і проблем не виникне.

Шведи добре грають в захисті, часом вся команда знаходиться за лінією м'яча, вони мало пропускають. Це їх найсильніша сторона.

Маріуполь – Юргорден: стартував продаж квитків на матч Ліги Європи

З огляду на те, що ми бачили на розборі їхньої гри – шведи потужніший нас будуть. Спробуємо опустити м'яч вниз і більше їм володіти", – цитує Чурка Команда 1.

Ліга Європи2-й кваліф. раунд, перші матчі

Юргорден - Маріуполь: Четвер 26 липня 2018

Юргорден
до матчу
3
год
:
21
хв
Маріуполь
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліга Європи Юргорден Юргорден Юргорден - Маріуполь Маріуполь Маріуполь В'ячеслав Чурко В'ячеслав Чурко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Вернидуб – найкращий тренер 1-го туру УПЛ
    Україна — 13:24448 Вернидуб – найкращий тренер 1-го туру УПЛ
2
год
:
51
хв
РБ Лейпциг
19:30
Гекен
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук