Чурко: Юргорден добре грає в обороні і мало пропускає

Півзахисник Маріуполя В'ячеслав Чурко поділився очікуваннями від матчу кваліфікації Ліги Європи проти шведського Юргордена.

"Дуже зіпсувала настрій поразка від Зорі. Ми розраховували хоча б на нічию. І, в принципі, все до цього йшло. Втім, вже нічого не повернеш, тому ми всі вже перебудувалися і готуємося до матчу проти Юргордена. Вся команда об'єдналася, всі живуть однією думкою – подолати шведський бар'єр.

Юргорден – Маріуполь: Бабич розповів про завдання на матч

У них штучне поле, дуже навіть хорошої якості. Відскок м'яча, правда, трохи не такий, як на природному газоні, але, сподіваюся, в грі ми підлаштуємося, і проблем не виникне.

Шведи добре грають в захисті, часом вся команда знаходиться за лінією м'яча, вони мало пропускають. Це їх найсильніша сторона.

Маріуполь – Юргорден: стартував продаж квитків на матч Ліги Європи

З огляду на те, що ми бачили на розборі їхньої гри – шведи потужніший нас будуть. Спробуємо опустити м'яч вниз і більше їм володіти", – цитує Чурка Команда 1.