"Чула, як бомби вибухають позаду мене": дружина Фонсеки – про війну на Донбасі

Дружина колишнього наставника Шахтаря Паулу Фонсеки – українка Катерина Остроушко – розповіла про потрясіння, пережиті через війну в рідному Донецьку.

"Рома – це був вибір долі. Ми ухвалили рішення разом. Було складно, але я думала, що цей переїзд зробить нас щасливішими, досі так думаю. Якщо мені і довелося б покинути Україну, то Рим ідеальний. В Україні ми були щасливі. Паулу досяг спортивних успіхів. У мене була робота, яку я дуже любила. Вся сім'я була поруч. Але я відчувала, що чоловік готовий до нового випробування. Коли Рома зробила пропозицію, у нас тільки народився син, ми саме переїхали. Я навіть не встигла розібрати речі.

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Переїзд повністю змінив мої кар'єрні плани. Мені було 25 років, коли я почала роботу в правлінні найбільшої в моїй країні медіагрупи "Україна". Коли я зустріла Паулу в 2017-у, була керівником прес-служби Ріната Ахметова протягом двох років. Мені подобалася моя робота, але потрібно бути відкритою до змін. У минулому я працювала на телешоу, але коли пішла, то почала працювати в автономному режимі.

Війна на Донбасі? Це була трагедія. Тисячі людей втратили своїх близьких і вдома під час війни на Донбасі. Багатьом довелося починати все заново, і моя родина не була винятком. Чула, як бомби вибухають позаду мене. Немає нічого більш жахливого. Я не повернулася в Донецьк, де провела п'ять років дитинства і більшу частину свого дорослого життя. Я дуже люблю свою країну і чекаю миру разом з сотнями тисяч українців", – цитує Остроушко La Roma24 з посиланням на Il Tempo.

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