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Чуквуезе забив божевільний гол за Вільяреал у стилі Мессі та Марадони

18:29 140 Читать на русском
Чуквуезе забив божевільний гол за Вільяреал у стилі Мессі та Марадони
Семюель Чуквуезе / Getty images

Півзахисник Вільяреала Семюель Чуквуезе допоміг своїй команді обіграти Жирону в матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії.

Вільяреал легко розібрався з Жироною, забивши три "сухих" м'ячі у ворота суперника. Особливо красивим вийшов гол Семюеля Чуквуезе.

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20-річний нігерієць підхопив м'яч на своїй половині і здійснив блискучий сольний прохід, попутно обігравши кількох суперників. Все, як в уже класичних подібних голах легендарних аргентинців Ліонеля Мессі та Дієго Марадони.

В нинішньому сезоні Чеквуезе провів за Вільяреал 19 матчів у чемпіонаті Іспанії, в яких забив 3 голи та віддав одну гольову передачу.

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