Чуквуезе забив божевільний гол за Вільяреал у стилі Мессі та Марадони

Україна — 17:49 4840
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Динамо здобуло першу розгромну перемогу в році – відмінний український дебютант, несподіваний капітан і найкращий тайм
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Шахтар обійшов Динамо та став найкращим українським клубом у рейтингу IFFHS – кияни серйозно опустилисяУкраїна — 16:05 1443
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Динамо – Вардар: онлайн-трансляція контрольного матчуУкраїна — 15:55 6048
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Збірна України отримала проблеми в атаці незадовго до Євро-2020 – ким Шевченко може замінити лідераЗбірна України — 12:30 11967
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Воротар Зорі Шевченко отримав травму на зборі в Туреччині – йому знадобиться операціяУкраїна — 12:23 905