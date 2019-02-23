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"Чудове закінчення другого тижня", – Піваріч показав, як відновлюється від важкої травми

15:23 177 Читать на русском
"Чудове закінчення другого тижня", – Піваріч показав, як відновлюється від важкої травми
Йосіп Піваріч / ФК Динамо Київ

Захисник Динамо Йосіп Піваріч тренується, незважаючи на важку травму.

Хорватський легіонер киян завантажив відео, на якому займається на велотренажері у горизонтальному положені. "Чудове закінчення другого тижня", – написав Піваріч під відео.

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Нагадаємо, Піваріч отримав травму коліна в контрольному матчі проти празької Спарти. Віце-чемпіон світу вже був прооперований та не вийде на поле в поточному сезоні.

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До слова, хорват міг покинути Динамо у зимове трансферне вікно. Віце-чемпіоном світу цікавився Бетіс.

Теги
Відеоновини Динамо Динамо Важка травма Йосіп Піваріч Йосіп Піваріч
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