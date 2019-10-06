Чудхурі зазнав грубих образ у мережі після фатального фолу проти Салаха

Користувачі соцмереж словесно атакували півзахисника Лестера Хамзу Чудхурі після поєдинку проти Ліверпуля (1:2) у 8-му турі англійської Прем'єр-ліги.

Хавбек зазнав расистських образ у мережі за мотивами матчу проти Ліверпуля, повідомляє The Sun.

Перемога на останніх секундах у відеоогляді матчу Ліверпуль – Лестер – 2:1

Грубий фол Чудхурі проти вінгера Ліверпуля Мохамеда Салаха та травма останнього спровокували потік бруду на його адресу в твіттері та інших соцмережах. Традиційно гравцю дісталося через походження. Зокрема, його назвали "брудним азійським чорним бовдуром", "брудною твариною", а також висловили надію, що "його депортують назад до Бангладешу". Представники Лестера вже звернулися до поліції задля покарання винних у цькуванні.

До слова, Хамза Чудхурі народився у Лафборо (графство Лестершир) у сім'ї емігрантів. Його батько походить з Гренади, а мати – з Бангладешу.

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