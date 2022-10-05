У вівторок, 4 жовтня, прес-секретар виконавчої влади Ізабель Родрігес заявила, що Іспанія підтримує включення України до спільної з Португалією заявки на проведення чемпіонату світу 2030 року. Про це інформують AS та MaisFutebol.

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"Зрозуміло, що уряд підтримує включення України до "іберійської команди", і ось з якої причини: зв'язок спорту з миром – це завжди позитив", – зазначила Родрігес.

Повідомляється, що у середу, 5 жовтня, у штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні президент португальської федерації футболу Фернанду Гомеш та президент Королівської федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес проведуть зустріч, на якій обговорять цю тему.

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