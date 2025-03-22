Кваліфікація на ЧС-2026

Група I

Ізраїль – Естонія – 2:1

Голи: Хейн, 23 (аг), Даса, 75 – Паскочі, 10

Вилучення: Соометс, 87 (Естонія)

Група J

Уельс – Казахстан – 3:1

Голи: Джеймс, 9, Девіс, 47, Матондо, 90 – Тагиберген, 32

Група L

Чехія – Фарерські острови – 2:1

Голи: Шик, 25, 85 – Ватнгамар, 83

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Естонія досить швидко відкрила рахунок. Паскочі відборовся з опонентом і сильно пробив. Голкіпер до м'яча дотягнувся, але не завадив йому потрапити у сітку воріт. Ізраїлю допоміг відігратися Хейн, який зрізав у власні. У другому таймі Даса вивів свою команду вперед. Соломон, екс-гравець Шахтаря, віддав фантастичний довгий пас на Елі, а той без проблем переграв голкіпера.

Уельс вийшов уперед вже на 9 хвилині матчу з Казахстаном. Девіс віддав передачу на Джеймса, а Ден завдав потужного удару з меж штрафного. Заруцький не зміг врятувати свою команду через рикошет. Радість змінилася на сум, коли Робертс зіграв рукою. Арбітр, порадившись з помічниками, призначив пенальті. Тагиберген без проблем реалізував 11-метровий. По перерві Уельс знову забив. На цей раз відзначився Девіс, забивши після подачі кутового. Крапку у матчі поставив Матондо, забивши перед фінальним свистком.

Попри величезну перевагу Чехії важко було перетворити свої моменти на голи. На 25 хвилині Шик все ж забив Фарерам. Патрік класно вистрибнув вище за всіх після навісу від партнера. Майже до кінця зустрічі чехам вдавалося втримувати рахунок. На 83 Фарери зрівняли. Ватнгамар після подачі кутового знайшов вільний простір і класно пробив під поперечку. Вперше остров'яни забили чехам за сім матчів. Однак, Шик швидко відновив перевагу своєї команди. Патрік високо вистрибнув і потужним ударом головою замкнув навіс, спрямувавши м'яч по центру воріт.

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