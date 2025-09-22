FIFA повідомила про безпрецедентний попит на квитки чемпіонату світу 2026 року у США, Мексиці та Канаді.

FIFA оголосила результати першого етапу лотереї квитків на чемпіонат світу 2026 року, який пройде в США, Мексиці та Канаді. Попит виявився рекордним – понад 4,5 мільйона людей з усього світу подали заявки на участь у розіграші.

Перший етап продажів закрився 19 вересня та був доступний для власників карток Visa. Вони отримали можливість зареєструватися в лотереї ще до старту відкритих продажів, які розпочнуться наприкінці вересня та на початку жовтня.

Найбільше заявок надійшло від уболівальників із країн-господарів – США, Мексики та Канади. До топ-10 також увійшли Німеччина, Англія, Бразилія, Аргентина, Колумбія, Іспанія та Італія, що підкреслює глобальний масштаб події. Загалом заявки надійшли зі 216 країн.

Президент FIFA Джанні Інфантіно привітав шалений попит і наголосив на унікальності турніру: "Це не просто вражаючі цифри, а й потужний сигнал. Усі хочуть стати частиною чемпіонату світу – найбільшого, наймасштабнішого та найзахопливішого турніру. Від Канади, Мексики та США до найменших країн на всіх континентах фанати знову доводять, що пристрасть до футболу об’єднує світ".

ЧС-2026 стане першим в історії, що відбудеться одразу в трьох країнах і збере рекордні 48 команд.

