Міжнародна федерація футболу провела презентацію емблеми чемпіонату світу, який прийматимуть США, Канада та Мексика.

Презентація відбулась у Лос-Анджелесі. Логотип доволі простий – центральне місце займає трофей, а на задньому фоні рік проведення турніру.

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Президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що найближчим часом 16 міст-учасників ЧС представлять свої окремі логотипи. У презентації участь взяв бразилець Роналдо.

Варто зауважити, що Мундіаль 2026 року, який прийматимуть США, Канада та Мексика, стане першим в історії, в якому братимуть участь 48 команд. На ЧС-2022 грали 32 збірні.

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