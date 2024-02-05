Міжнародна федерація футболу оголосила розклад матчів чемпіонату світу-2026, який вперше в історії відбудеться у трьох країнах – США, Канаді та Мексиці.

Матч-відкриття ЧС-2026 відбудеться 11 червня 2026 року в Мехіко на стадіоні Ацтека. Того ж дня у Гвадалахарі пройде ще один поєдинок. Загалом на Мундіалі-2026 будуть зіграні 104 матчі у 16-ти містах, інформує офіційний сайт ФІФА.

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Груповий турнір завершиться 27 червня, а вже наступного дня стартує стадія 1/16 фіналу. Починаючи з 1/4 фіналу, всі матчі Мундіалю прийматимуть тільки США. Півфінали ЧС-2026 заплановані на 14 і 15 липня. Матч за третє місце пройде 18 липня в Маямі, а фінал – 19 липня у Нью-Йорку.

Нагадаємо, окрім того, що чемпіонат світу-2026 вперше пройде у трьох країнах, він ще й стане дебютним, у якому візьмуть участь одразу 48 збірних. Починаючи з 1998 року, у фінальних частинах Мундіалю грали 32 команди. Усі 48-команд-учасниць поділять на 12 груп по 4 в кожній. До 1/16 фіналу вийдуть по дві перші команди з кожного квартету плюс 8 найкращих третіх місць.

До слова, кваліфікація до ЧС-2026 вже стартувала у Південній Америці, Азії та Африці. Європейський відбір, де гратиме збірна України, стартує у березні 2025 року і завершиться в березні 2026-го.