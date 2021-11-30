ЧС-2023, кваліфікація

Угорщина – Україна – 4:2

Голи: Ваго, 4, 11, Зеллер, 30, Немет, 87 – Апанащенко, 71, Хіміч, 82

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Доля поєдинку була вирішена ще у першій половині гри. Українки не змогли нічого протиставити господарям та пропустили три м'ячі без відповіді.

Після перерви гості оживились і все більше часу проводили на половині поля угорської команди. Збірна України була близька до камбеку і навіть відквитала два м'ячі завдяки ударам Апанащенко та Хіміч, але цього виявилось недостатньо. Останнє слово було все ж за господарями, фінальний свисток зафіксував рахунок 4:2.

Перемога дозволила угоркам обійти Україну та посісти третю сходинку у групі B, натомість "синьо-жовті" з 4-ма очками опустились на 4-те місце. Відзначимо, що це перша поразка українок під керівництвом нового тренера Луїса Кортеса.

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