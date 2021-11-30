ЧС-2023: жіноча збірна України програла Угорщині у матчі з 6-ма голами – перша невдача екс-тренера Барселони
Угорщина приймала Україну в рамках відбору до ЧС-2023 серед жінок. Читайте звіт матчу на Футбол 24.
ЧС-2023, кваліфікація
Угорщина – Україна – 4:2
Голи: Ваго, 4, 11, Зеллер, 30, Немет, 87 – Апанащенко, 71, Хіміч, 82
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Доля поєдинку була вирішена ще у першій половині гри. Українки не змогли нічого протиставити господарям та пропустили три м'ячі без відповіді.
Після перерви гості оживились і все більше часу проводили на половині поля угорської команди. Збірна України була близька до камбеку і навіть відквитала два м'ячі завдяки ударам Апанащенко та Хіміч, але цього виявилось недостатньо. Останнє слово було все ж за господарями, фінальний свисток зафіксував рахунок 4:2.
Перемога дозволила угоркам обійти Україну та посісти третю сходинку у групі B, натомість "синьо-жовті" з 4-ма очками опустились на 4-те місце. Відзначимо, що це перша поразка українок під керівництвом нового тренера Луїса Кортеса.
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