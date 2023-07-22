ЧС-2023, груповий етап

Група C

Замбія – Японія – 0:5

Голи: Міязява, 43, 62, Міна, 55, Ендо, 71, Уекі, 90+11 (пен)

Вилучення: Мусонда, 90+7

Група D

Данія – Китай – 1:0

Гол: Вангсгорд, 90

Англія – Гаїті – 1:0

Гол: Стенвей, 29 (пен)

Група E

США – В'єтнам – 3:0

Голи: Сміт, 14, 45+7, Хоран, 77

Нереалізований пенальті: Морган, 43

Черговий ігровий день на жіночому ЧС-2023 розпочався зустріччю між Замбією та Японією. Африканська команда вперше дебютує на Мундіалі. Ні жіноча, ні чоловічі збірні Замбії ніколи в історії не виходили в фінальну частину такого великого турніру. Однак в першому матчі дива не сталося. Замбія поступилася Японії і рахунок міг бути значно більшим, але двічі втручався в гру VAR, який скасував два м'ячі.

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В групі D відбулося одразу два матчі. Зустріч між Данією та Китаєм тримала в напрузі до останніх хвилин. Тільки на 90 хвилині вболівальники побачили перший і єдиний гол в матчі. Данія завдяки Вангсгорд здобула мінімальну перемогу. В паралельному матчі групи Англія теж не змогла здобути легку перемогу над Гаїті. Чинні чемпіонки Європи хоч і мали перевагу, однак втілити їх в забиті голи було важко. Вдалося відзначитися тільки з пенальті, який вдало реалізувала Стенвей.

Володарі титулу чемпіонок світу США стартували на Міндіалі з матчу проти В'єтнама. Вкотре американки продемонстрували свою міць і здобули впевнену перемогу. Ще до кінця першої половини гри рахунок міг бути розгромним, однак зірка США Алекс Морган не реалізувала пенальті. На 62 хвилині зустрічі увійшла в гру Меган Рапіно, яка нещодавно оголосила, що цей ЧС стане для неї останнім. Матч проти В'єтнама став 200 за національну збірно для володарки "Золотого м'яча".

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