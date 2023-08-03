ЧС-2023: Німеччина сенсаційно вилетіла, відчувши дежавю – визначилися пари 1/8 і сітка до фіналу
У четвер, 3 серпня, завершився групововий етап чемпіонату світу-2023 серед жінок. Рахунки і огляд матчів, а також турнірну сітку до фіналу Мундіалю, читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат світу-2023, 3 тур
Група H
Марокко – Колумбія – 1:0
Гол: Лахмарі, 45+4
Нереалізований пенальті: Чеббак, 45+4 (Марокко)
Південна Корея – Німеччина – 1:1
Голи: Чо Со Юн, 6 – Попп, 42
Південна Корея програла обидва матчі, тому де-факто не мала шансів на друге місце (різниця голів була значно гіршою, ніж у конкуренток). Німеччині достатньо було просто виграти з будь-яким рахунком, але рахунок відкрили саме кореянки – на 6-й хвилині Чо Со Юн реалізувала вихід віч-на-віч після розкішного пасу з глибини. Ще до перерви Німеччина відігралася – Попп головою вразила лівий кут. На перерву у режимі "лайв" Бундестім йшла без путівки у плей-офф – у паралельному матчі Колумбія програвала Марокко.
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На старті другого тайму Німеччина таки вийшла вперед. Попп головою замкнула ефектну скидку п'ятою, але VAR скасував гол – офсайд. Буквально у наступній атаці Попп влучила у поперечину. Німкені влаштували справжню навалу на ворота Південної Кореї, однак забити так і не змогли. У 2018 році чоловіча збірна Німеччини вилетіла з ЧС, програвши Південній Кореї у третьому турі групового турніру. Сьогодні така ж доля спіткала жіночу команду – нічиєї було замало.
У іншому матчі Колумбія пропустила від Марокко перед свистком на перерву. Кіперка класно потягнула пенальті від Чеббак, проте з добиванням вже не впоралася. Рахунок більше не змінився – обидві збірні продовжують боротьбу на Мундіалі.
Усі пари 1/8 фіналу ЧС-2023 серед жінок
Швейцарія – Іспанія
Японія – Норвегія
Нідерланди – ПАР
Швеція – США
Англія – Нігерія
Австралія – Данія
Колумбія – Ямайка
Франція – Марокко.
1/4 фіналу
Чвертьфінал 1: Швейцарія/Іспанія – Нідерланди/ПАР
Чвертьфінал 2: Японія/Норвегія – Швеція/США
Чвертьфінал 3: Австралія/Данія – Франція/Марокко.
Чвертьфінал 4: Англія/Нігерія – Ямайка/Колумбія.
1/2 фіналу
Переможець чвертьфіналу 1 – переможець чвертьфіналу 2.
Переможець чвертьфіналу 3 – переможець чвертьфіналу 4.
Матч за третє місце ЧС-2023 запланований на 19 серпня. Фінал жіночого Мундіалю відбудеться 20 серпня.
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