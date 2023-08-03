Чемпіонат світу-2023, 3 тур

Група H

Марокко – Колумбія – 1:0

Гол: Лахмарі, 45+4

Нереалізований пенальті: Чеббак, 45+4 (Марокко)

Південна Корея – Німеччина – 1:1

Голи: Чо Со Юн, 6 – Попп, 42

Південна Корея програла обидва матчі, тому де-факто не мала шансів на друге місце (різниця голів була значно гіршою, ніж у конкуренток). Німеччині достатньо було просто виграти з будь-яким рахунком, але рахунок відкрили саме кореянки – на 6-й хвилині Чо Со Юн реалізувала вихід віч-на-віч після розкішного пасу з глибини. Ще до перерви Німеччина відігралася – Попп головою вразила лівий кут. На перерву у режимі "лайв" Бундестім йшла без путівки у плей-офф – у паралельному матчі Колумбія програвала Марокко.

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На старті другого тайму Німеччина таки вийшла вперед. Попп головою замкнула ефектну скидку п'ятою, але VAR скасував гол – офсайд. Буквально у наступній атаці Попп влучила у поперечину. Німкені влаштували справжню навалу на ворота Південної Кореї, однак забити так і не змогли. У 2018 році чоловіча збірна Німеччини вилетіла з ЧС, програвши Південній Кореї у третьому турі групового турніру. Сьогодні така ж доля спіткала жіночу команду – нічиєї було замало.

У іншому матчі Колумбія пропустила від Марокко перед свистком на перерву. Кіперка класно потягнула пенальті від Чеббак, проте з добиванням вже не впоралася. Рахунок більше не змінився – обидві збірні продовжують боротьбу на Мундіалі.

Усі пари 1/8 фіналу ЧС-2023 серед жінок

Швейцарія – Іспанія

Японія – Норвегія

Нідерланди – ПАР

Швеція – США

Англія – Нігерія

Австралія – Данія

Колумбія – Ямайка

Франція – Марокко.

1/4 фіналу

Чвертьфінал 1: Швейцарія/Іспанія – Нідерланди/ПАР

Чвертьфінал 2: Японія/Норвегія – Швеція/США

Чвертьфінал 3: Австралія/Данія – Франція/Марокко.

Чвертьфінал 4: Англія/Нігерія – Ямайка/Колумбія.

1/2 фіналу

Переможець чвертьфіналу 1 – переможець чвертьфіналу 2.

Переможець чвертьфіналу 3 – переможець чвертьфіналу 4.

Матч за третє місце ЧС-2023 запланований на 19 серпня. Фінал жіночого Мундіалю відбудеться 20 серпня.

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