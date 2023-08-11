ЧС-2023, чвертьфінал

Іспанія – Нідерланди – 2:1

Голи: Кальдентей, 81, Паралюельйо, 111 – ван дер Грагт, 90+1

Іспанки володіли відчутною перевагою у першому таймі, завдавши аж 11 ударів (3 – у площину). Тоді як Нідерланди переважно відсиджувалися в обороні і за стартові 45 хвилин взагалі не пробивали по воротах суперниць. На 37-й хвилині довелося втрутитись VAR. Гол Ермосо скасували через офсайд.

Після перерви підопічні Йонукера діяли набагато активніше. Та відкрити рахунок вдалося іспанкам. Здавалось, що реалізований пенальті Кальдентей на 81-й хвилині стане вирішальним. Проте збірна Нідерландів зуміла перевести гру в овертайм вже на першій компенсованій хвилині. Стефані ван дер Грат холоднокровно пробила у дальній кут. Після перегляду відеоповтору через можливий офсайд м'яч таки зарахували.

У додатковий час іспанкам все ж вдалося вирвати перемогу завдяки Паралюельйо, яка вийшла на заміну. 19-річна нападниця Барси відзначилась після передачі Ермосо. "Ла Роха" вперше в історії пробилась до півфіналу ЧС, де зіграє з переможцем пари Японія – Швеція.