Жіночий ЧС-2023, 1/4 фіналу

Австралія – Франція – 0:0 (7:6 після серії пенальті)

Швеція вийшла у півфінал ЧС-2023, вибивши з турніру Японію

На чемпіонаті світу з футболу серед жінок, який триває в Австралії та Новій Зеландії, завершився один із чвертьфінальних поєдинків – збірна Австралії сенсаційно здолала Францію в серії 11-метрових ударів.

Франція володіла перевагою в першому таймі, що не завадило Австралії створити кілька найгостріших нагод стартових 45 хвилин. Мері Фаулер на 41-й хвилині могла забивати француженкам "у роздягальню": ворота залишалися порожніми після невдалого виходу Полін Перо-Маньїн, і лише захисниця Еліза Де Алмейда зупинила м'яч у видовищному сейві.

У другому таймі ж саме Австралії належала ініціатива на полі: господарки частіше організовували небезпечні атаки та двічі цілили в площину воріт Перо-Маньїн. На 55-й хвилині на заміну вийшла зіркова Саманта Керр, що через травму пропускала групові матчі

Початок екстратаймів одразу подарував видовищний сейв Маккензі Арнольд, яка відвела удар Сельми Баша. Француженки продовжили чинити тиск – на 110-й хвилині лише героїчна гра захисниці Кеннеді завадила суперницям занести м'яч у порожні ворота. Не спромігшись визначити переможця в основний і додатковий час гра перейшла в серію 11-метрових ударів.

Вирішальним став десятий удар Кортні Вайн. Вона переграла Солен Дюран, яка зайняла місце у воротах під серію пенальті, та вивела австралійок до історичного півфіналу – 7:6 після 10 ударів. У півфіналі команда Австралії зіграє з переможцем матчу Англія – Колумбія.